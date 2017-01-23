Росгвардию вооружат универсальным личным оружием

Новейшее оружие подразделений Росгвардии, занятых охраной общественного порядка, уже прошло успешные испытания и скоро поступит в серийное производство, сообщил гендиректор компании-разработчика OBERON.

Это специально продуманные дубинки ZEUS, которыми можно будет не только дубасить непокорных, но и также успокаивать их электрическим зарядом на расстоянии до пяти метров и шокировать отстреливаемыми светошумовыми гранатами. Кроме того, супер-дубинки оснащены светодиодным фонариком и даже лазерным целеуказателем, сообщают «Известия».

Электрошокер работает вблизи и на расстоянии с помощью картриджей с отстреливаемыми иглами, удар тока через которые вызывает нервно-мышечную блокаду. Как утверждают разработчики, обездвиживание человека не вредит его внутренним органам, а также слуху и зрению. Вместо игл можно использовать картриджи с гранатами. Но самое интересное, что дубинка будет работать только в руке своего хозяина, благодаря специальному предохранителю.

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