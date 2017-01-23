Житель Благовещенска продал за 5 миллионов рублей кота, объявив его экстрасенсом

Необычную сделку заключили в Благовещенске. Как сообщается, владелец кота, который якобы обладает сверхспособностями, умудрился продать своего питомца за пять миллионов рублей.

Мужчина рассказал, что в скором времени усатый-полосатый переедет на постоянное место жительства в другой регион. Мол, его хозяйка уже и залог внесла. Она приезжала посмотреть на будущего домашнего любимца и отдала предоплату – 50 тысяч рублей, сообщает newvz.ru.

По словам мужчины, женщина узнала о коте из СМИ и сразу им заинтересовалась. Мол, такой питомец ей нужен для работы. Новая владелица кота якобы имеет отношение к ясновидению и экстрасенсорике.

Ну а бывший владелец животного, похоже, не печалится. По его словам, кот его порядком вымотал. Мол, слишком много ест, а в благодарность лишь читает мысли, то осуждая, то переубеждая в чем-нибудь.