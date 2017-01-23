Каменный мост в 2017 году отреставрируют

Отправив на реставрацию Банковский мост и его крылатых львов, Смольный тут же начал обсуждать капитальный ремонт ещё одной переправы. В 2017 году возьмутся за Каменный мост, что, как и Банковский, соединяет две стороны канала Грибоедова.



Уже сейчас определили необходимую для работ сумму – она составляет порядка 60, 3 миллионов рублей. При этом эта сумма является максимальной: в идеальном варианте цифры должны уменьшится, как только решится вопрос с подрядчиком. По предварительным данным его определят к концу января, а сам ремонт моста завершат к концу года – уже 30 ноября 2017 Каменный мост планируют вновь ввести в эксплуатацию.



Напомним, что Каменный мост является одним из первых мостов города, что построен не из дерева – отсюда и соответствующее название переправы. Сейчас является границей районов города: Адмиралтейского и Центрального. Важно так же и то, что мост занесён в список культурного наследия, ведь он один из немногих, что сохранили свой первоначальный облик и не переделывался.

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