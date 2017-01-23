Мизулина покинула ряды «Справедливой России»

Об уходе политика из партии, в которой она состояла на протяжении десяти лет, сообщила ее пресс-служба. Причины этого решения не раскрываются.

В настоящее время Елена Мизулина представляет в Совете Федерации Омскую область. Ранее она неоднократно избиралась в Государственную Думу.

Сенатор получила широкую известность как борец за традиционные ценности. Елена Мизулина – один из авторов нашумевшего закона о запрете пропаганды гомосексуализма в России. Среди ее последних инициатив – запрет «беби-боксов». За их создание Мизулина предлагает наказывать в административном порядке.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»