В новогоднюю ночь жительница города Кемерово, у которой начались роды, вызвала "скорую помощь".

Врачи приехали на помощь лишь спустя три часа, несмотря на то, что станция "скорой помощи" находится на одной улице с домом женщины. Как сообщает "Дождь", ссылаясь на данные прокуратуры Ленинского района города, в настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

Роды, которые начались у женщины преждевременно, пришлось принять ее мужу. Информации о состоянии ребенка и матери пока нет.