Южный Урал занесет снегом

В ближайшие дни синоптики обещают сильные осадки. На территории Челябинской области с 23 января атмосферный фронт принесет много снега, а ветер закружит снежные метели. Самую большую пургу обещают в четверг.

Синоптики обещают довольно теплые для зимы дневные температуры – от -7 до -17 градусов по Цельсию. Ночи будут не очень морозными, однако самым холодным днем недели предполагается следующее воскресенье.