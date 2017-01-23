В Находке сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную партию запрещенных к обороту спиртосодержащих изделий.

Изъято было не менее 163 тысяч флаконов косметического лосьона под названием "Боярышник", уточняется на официальном сайте краевого УМВД. Кроме того, полиция обнаружила и изъяла упаковки с "Перцовкой" и другими косметическими жидкими спиртосодержащими изделиями, продажа которых запрещена на территории РФ.

В официальном сообщении уточняется, что коробки с продукцией нашли в одном из складских помещений на территории базы на улице Угольной. Возбуждено административное дело по ч.2 ст. 14.1 КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения".