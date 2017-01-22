Этот либерал стал популярным благодаря своей выходке на инаугурации Дональда Трампа. И двух суток не прошло, как Трамп вступил в должность, а ролик с истерикой по этому поводу набрал 8 млн. просмотров.

То, что инаугурация 45-го президента США будет непростой, стало известно за сутки до торжества, когда в Америке начались массовые акции протеста, а конгрессмены либерального блока обещали (и выполнили это обещание) бойкотировать церемонию присяги своего президента.

Видеоролик снят в лагере протестующих либералов в Вашингтоне. Молодой либерал начинает истошно кричать и биться в истерике, как только Трамп приносит присягу.

В соцсетях у этого ролика более восьми тысяч просмотров.