В Совфеде уточнили, для кого понизятся пенсии

Вице-спикер Совфреда Галина Карелова, занимающаяся социальными вопросами, внесла поправки в заявление министра труда и соцзащиты Максима Топилина, заявившего о том, что реальные пенсии россиян в ближайшие три года будут снижаться.

По словам Кареловой, Топилин говорил о "средней температуре по палате" с учетом работающих пенсионеров, пенсии которых не индексируются с 2016 года. Реальный размер пенсий для неработающих пенсионеров снижаться не будет. Более того, граждане могут получить пенсию в повышенном размере с учетом индексаций при прекращении работы.

В 2017 году неработающих пенсионеров ждут две индексации – в феврале (на 5,4%) и апреле (на 0,4%). В среднем пенсии вырастут на 500 рублей. Сейчас средняя страховая пенсия в нашей стране составляет 13,2 тыс. рублей. До конца января все российские пенсионеры должны получить единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которая выплачивается вместо повторной индексации в 2016 году.



