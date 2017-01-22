В новогодние праздники от отравления спиртным в РФ скончались 228 человек

В минувшие новогодние праздники количество смертельных случаев в России из-за отравления алкоголем сократилось на 65 процентов.

Эти данные в воскресенье, 22 января, предоставили в Роспотребнадзоре, где также отметили, что на показатели оказали влияние проверки, а также временное ограничение продажи спиртного.

В новогодние праздники с 2015 по 2016 год в РФ были зафиксированы 2514 случаев отравления алкоголем, из которых летальными оказался 641. Что касается прошедших праздников, то число отравлений составило 1697, а смертельными были только 228. Таким образом, можно сказать, что ситуация значительно улучшилась.