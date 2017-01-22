Храм Спаса на Крови признали главной достопримечательностью России

По данным рейтинга британского интернет-портала «Vouchercloud», среди самых популярных достопримечательностей России лидирует петербургский храм – Спас на Крови.

Это далеко не первое мировое издание, оценившее любовь туристов к местной петербургской гордости архитектуры: так, «TripAdvisor» уже включал храм в свой рейтинг самых интересных и востребованных достопримечательностей России.

Собор Воскресения Христова на Крови построили на рубеже XIX-XX веков по случаю убийства императора Александра II, в связи с чем Спас и получил своё название. Однако строительство затянулось на двадцать четыре года. Закладку начали через два года после смерти императора-освободителя, а освятили постройку лишь в 1907 году.

Кстати, мало кто знает, но до роскошного в архитектурном плане храма на его месте стояла временная часовня, возведённая сразу после убийства Александра II, созданная по проекту Л.Н. Бенуа. Причём, оплатило её строительство не государство, а инициативный купец Милитин, ставший старостой часовни. К 1883 году постройку перенесли на Конюшенную площадь и по прошествии девяти лет полностью разобрали.

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