Потерявшихся кошек и собак пока можно будет найти только в Петербурге
22 января 2017, 10:31 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Члены Петербургского коллектива «3boots», а это, в основном, молодые ребята, увлеченные компьютерными технологиями, создали специальный сервис, который помогает найти пропавших кошек и собак по фотоснимкам. На основе нейросетей, которые позволяют распознавать образы, ребятам удалось разработать действительно полезное изобретение.
«Поиск пропавших котиков» – под таким названием компания программистов продемонстрировала своё приложение на фестивале разработчиков «Вконтакте», который проходил в прошлом году с 26 по 27 ноября в Петербурге.
Программа победила в номинации «Выбор разработчиков» и удостоилась приза в 60 000 рублей.
Навигатор по поиску животных разработали несколько человек: учащийся студент Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики и член команды, отвечающий за фронтенд Аверин Максим, и Стебельцов Иван – дизайнер 18-ти лет, бросивший вуз и работающий в индустрии игр.
На данный момент сервис по поиску питомцев работает только в Северной столице, но в планы разработчиков входит добавить поиск в других регионах и объединиться в тематический союз.
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