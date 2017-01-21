Башкирию хотят оградить от чужих пчёл

В Госсобрании РБ на заседании рабочей группы по совершенствованию экологического законодательства директор заповедника «Шульган-таш» Михаил Косарев предложил запретить рубку деревьев с искусственными дуплами – бортями и колодами. По его мнению, надо также признать основной породой медоносных пчёл в республике – темную лесную пчелу, а не башкирскую, выведенную искусственным путём и считающуюся согласно закону РБ «О пчеловодстве» приоритетной и районированной естественной породой.



Члены рабочей группы пытались разобраться, в чём отличие этих двух пород. Все выступавшие на заседании приглашенные эксперты, в том числе биологи и пчеловоды, обозначили такие преимущества тёмной лесной пчелы, как зимостойкость, устойчивость к болезням и способность в короткий срок собрать мёд с липы, треть мировых запасов которой, по словам Михаила Косарева, произрастает в Башкирии. Разновидностью данной породы является бурзянская бортевая пчела, которая сейчас находится под угрозой исчезновения благодаря завозу в ареал её обитания других пород, в результате чего происходит метизация и потеря ценных качеств. Запрет размещения пасек с привозными пчёлами может действовать только в границах особо охраняемых природных территорий. Поэтому уже не первый год учёные и администрация «Шульган-таша» добиваются расширения территории заповедника путём включения в него зоны обитания «бурзянки».



Пока же этот вопрос не решается положительно, заступники бортничества предлагают узаконить это понятие, поддержать субсидиями бортевиков и других пчеловодов, занимающихся разведением чистопородной тёмной лесной пчелы. Пока спрос на нее значительно опережает предложение.

по сообщению портала "УФА.РУ" 19.01.17