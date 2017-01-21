Бобрятинки не желаете?

Накануне портал tut.by обнародовал информацию о том, что мясокомбинаты Белоруссии готовятся выпускать тушенку и колбасу из мяса бобров.



При этом интернет издание ссылается на начальника отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза страны Сергея Шестакова. По его словам, во время исследований выяснилось, что мышечная ткань животного содержит много белка, селен и витамин С. По количеству фосфора она превосходит говядину, свинину и приближается к кролику. При этом железа в ней почти вдвое больше, чем в других видах мяса.



«Сейчас мы прорабатываем эти вопросы [производства колбасы и тушенки] с мясокомбинатами. Очень многие производители интересуются», — отметил чиновник Минлесхоза. Он добавил, что охотхозяйствам в 2016-2017 годах поставлена задача заготовить 1750 туш животных.



В настоящее время в Белоруссии, по данным специалистов, живут свыше 50 тысяч бобров. Их численность превышает оптимальную примерно в два с половиной раза. Животные заселили мелиоративные каналы, в результате чего оказались затопленными большие участки леса. Кроме того, в последнее время фиксировались случаи нападения бобров на людей.



Охота на этих животных в Белоруссии разрешена, однако для нее необходимо получить разрешение. Кроме того, это можно делать только в светлое время суток, в то время как бобр ведет ночной образ жизни.



В связи с тем, что есть мнение, в Калининградской области отстреливать бобров без лицензии, нужно подумать, куда мясо и шкуры девать. Возможно, рынком для поставок и станет Беларусь…

по сообщению портала "НИА-КАЛИНИНГРАД" 16.01.17