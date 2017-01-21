Сегодня празднуется Всемирный день обнимашек

Неофициальный, но очень добрый праздник, День объятий, отмечается сегодня по всему миру. В этот день заключать в объятия не возбраняется даже незнакомых людей.

В этот день на улицах многих городов проводится большое количество разных флэшмобов, связанных с обнимашками. Стоит отметить, что таких праздников в году несколько: они отмечаются также 4 декабря, 5 и 22 июля. Однако январский День объятий наиболее популярен. Он берет свое начало в Соединенных Штатах, где был основан еще в 1986 году - тогда он носил название National Hugging Day- то есть Национальный день объятий. Идея американцев понравиласьа жителями других стран и очень быстро распространилась по миру.