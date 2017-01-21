Минтруд спрогнозировал снижение пенсий в России

Министр труда и социальной защиты РФ дал свой прогноз относительно величины пенсий.

Как заявил Максим Топилин, реальные пенсии в стране будут снижаться в течение ближайших трех лет. Это связано с тем, что с прошлого года власти прекратили индексировать выплаты работающим пенсионерам.

Чиновник считает, что российская пенсионная система должна подвергнуться изменениям. По словам Топилина, это является задачей на ближайшие годы.

Данные заявления министр сделал на проходящем сегодня съезде «Единой России». Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о громкой инициативе, с которой выступил на том же мероприятии глава Минфина Антон Силуанов.

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