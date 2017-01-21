Мединский пообещал, что после передачи РПЦ вход в Исаакий станет бесплатным

Не утихают споры вокруг передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. В Минкульте в свою очередь назвали главное условие для передачи.

Как сообщает lenta.ru, министр культуры России Владимир Мединский заявил, что после передачи собор должен остаться доступным для его посещений гражданами - это ключевое условие. Более того, по его мнению, доступ во внутренние помещения храма, в том числе смотровые площадки, должен быть облегчен и расширен. Мединский также отметил, что после передачи собора вход в него станет бесплатным - как и во все храмы Русской православной церкви.

Напомним, властями города в начале января этого года решение о передаче собора РПЦ. Это вызвало возмущение многих граждан, которые затем направили в районных суд Петербурга иск, касающийся законности передачи.