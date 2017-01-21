В российских школах предлагают преподавать историю кино

Пропагандой отечественного кино предлагают заняться Министерству образования РФ. Глава Минкультуры Владимир Мединский предлагает ввести в школах предмет по изучению истории отечественного кино.

Свое заявление Мединский сделал на съезде партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Москве. Мединский говорил перед собравшимися про то, что российское кино малодоступно россиянам: в основном кинотеатры транслируют кинопродукцию зарубежного производства.

Минкультуры реализовывает правительственную программу кинофикации малых городов, но этого мало. Требуется и в школах заниматься пропагандой отечественного кино, делая это в связке с литературой и историей, считает Мединский.