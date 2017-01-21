Ольга Васильева назвала сумму, которую потратит государство на образование

Российское правительство увеличивает финансирование образования в стране. В наступившем году на нужды Минобразования РФ будет истрачено на 54 миллиарда больше, чем в минувшем году: 595 миллиардов.

О финансировании образования 21 января рассказала министр ведомства на съезде "Единой России", сообщает РИА Новости.

В 2016и году на образование государство потратило 541 миллиард рублей, а в 2017 израсходует 595 миллиардов. В наступившем году на портале Министерства образования появился сервис «Бюджет для граждан», где любой желающий может узнать, на какие цели пойдет та или иная сумма.

В 2016 году планировалось урезать финансирование творческих вузов страны, но президент Владимир Путин распорядился этого не делать.