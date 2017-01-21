По берегу Финского залива в феврале построят домики для нерп
21 января 2017, 11:27 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
В феврале на берегу Финского залива поселятся нерпы. Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих уже разрабатывают планы по постройке специальных домиков.
В настоящее время создание жилищ находится на этапе поиска оборудования. Специалисты уже получили возможность для передвижения по льду и перевозке необходимых инструментов с помощью мотобуксировщика. В планах приобрести прицеп и экипировку для команды.
Проект реализуется в рамках направления «Дом для нерпы». Программа – одна из важнейших факторов, координирующих действия по спасению балтийских кольчатых нерп. Сейчас животные находятся под угрозой вымирания.
Финансовые средства для сохранения субпопуляции собирали сами горожане. Неравнодушные петербуржцы сумели подарить пожертвования не только на спасение Крошика, на сегодня являющегося единственным пациентом Центра, но и собрать дополнительные деньги на жилища для его собратьев.
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