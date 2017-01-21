Петербург предлагают снова сделать Ленинградом

День полного прорыва Блокады Ленинграда - 27 января – предлагается отметить переименованием Санкт-Петербурга в Ленинград. С таким предложением выступила фракция коммунистов из Государственной думы РФ.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко получил обращение от депутата Госдумы Валерия Рашкина с просьбой о переименовании города в Ленинград, сообщает RT.

Коммунисты предлагают переименовать город не насовсем, а с 19 по 27 января, в дни снятия Блокады во время Великой Отечественной войны как дань памяти тем событиям.

Народные избранники считают, что переименование города станет отличным подарком всем ветеранам и участникам Блокады.

Напомним, Ленинград во время ВОВ находился в полной изоляции немецко-фашистских войск с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, - 872 дня.