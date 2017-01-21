В подмосковном храме детей обучают стрельбе из огнестрельного оружия

В воскресной школе при храме в подмосковном селе Молоково юные прихожане помимо "Закона Божия" изучают и правила обращения с огнестрельным оружием. Тренирует детей взрослый прихожанин Андрей Баклыгин.

Наставник детей считает, что добро должно быть не только с кулаками, но и с револьвером, сообщает РИА Новости.

В вагончике при храме Казанской иконы Божией Матери в Молоково регулярно звучат выстрелы: тренируются дети. Самому младшему стрелку – 5 лет, самому старшему – 13. Наставник ребят, стрелок с большим стажем, считает, что обучать детей обращению с оружием – единственный способ их обезопасить от него.

Стрелковую секцию разрешил открыть настоятель храма, а прихожане считают, что верующий человек детей плохому не научит, поэтому тоже не протестуют.