Вплоть до 1916 года у русских была национальная идея: «православие, самодержавие, народность», а в Российской империи существовал государственный девиз: «С нами Бог. За Веру, Царя и Отечество». В 1917 году после Февральской революции русская национальная идея потеряла самодержавие, а после Октябрьской революции русская национальная идея потеряла православие – и вот уже сто лет как русские живут без своей национальной идеи.

Недавняя попытка создать из русских тех, кем они не являются, провалилась: наднациональная общность советских людей уже почти исчезла без следа, как исчез основанный ими Советский Союз.

На сегодняшний день русские являются разделенным народом, живущим без своей национальной идеи в разных государствах.

В ноябре 2016 года мной была завершена работа «Национальная идея русского народа, а также название и девиз русского государства», в которой (как это видно из названия) предлагается проект русской национальной идеи, из которого следует проект девиза и названия русского государства.

А) Национальная идея русского народа - православие, веротерпимость, демократия, личный успех.

Православие – тысячелетие доказало, что без православия нет русского народа.

Веротерпимость – межкультурный обмен очень интенсивный, международная торговля довольно высоко развита, плюс в современной России живут порядка двухсот национальностей.

Демократия – весь мир уже сто лет как живет по демократическим нормам.

Личный успех – лучше быть богатым, чем бедным.

Б) Государственный девиз страны русских - за Веру, Родину и Свободу!

За Веру – это за веру прихожан МП РПЦ.

За Родину – это патриотизм.

За Свободу – лучше быть свободным, чем зависимым.

В) Название государства русского народа – Русь.

Русским комфортнее жить на Руси, чем в России или в Российской Федерации.

Как видно, предлагаемый проект русской национальной идеи вместе с государственным девизом:

1) Согласуется с царским и имперским прошлым русского народа (православие).

2) Не противоречит советскому прошлому русского народа (веротерпимость и демократия).

3) Одобряет стремление к творчеству и богатству (личный успех).

4) Объединяет либералов (личный успех), патриотов (за Родину), социалистов (демократия), монархистов (православие) и неправославных (веротерпимость) в единое целое.

5) Поддерживает высокий уровень патриотизма (за Родину).

6) Дает людям свободу в личной и общественной жизни (за Свободу).

7) Объединяет прошлое (Русское царство, имперская Россия и Советский Союз), настоящее (пост-СССР и Российская Федерация) и будущее русского народа (Русь).

Все получают все – а что еще нужно для национальной идеи русского народа?

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