Сколько стоит мухомор?

Если по закону Яровой нас будут долго и с наслаждением подслушивать, то по какому закону станут подсматривать за тем, что мы делаем молча? Например, как собираем грибы и ягоды?

«Тихая охота» может стать громкой.

Чиновники, не без чьих стараний российская казна никак не может наполниться доверху, снова изобрели новый способ залезть в наши карманы. В этот раз их взоры обратились на безобидных грибников и ягодников, которые ходят в лес с лукошком.

Оказывается, это только для нас грибы – лишь хорошая закуска, а ягоды – сладкое варенье! Для чиновников – это огромные деньги, если законодательно обложить налогом каждую сорванную в России сыроежку или земляничку.

Сказано – сделано! И вот уже сам министр сельского хозяйства г-н Ткачёв радостно ухватился за эту идею: действительно, с какой это стати селяне беспардонно торгуют кучками сыроежек на рынках и вдоль дорог, не откатывая с них ни копейки в казну? Всех – под контроль!

Что у вас, ребята, в рюкзаках?

Грибы? Будьте любезны отстегнуть на нужды государства! Ягоды? Прекрасно! Тоже стряхните бабла, кто сколько сможет!

Пока это только проект, хоть и безумный. Но ведь не секрет, что именно такие проекты быстрее всех других в России принимают форму законов. Примеров полно. Механизм голосования тех, кого сами грибники и ягодники продвинули в Парламент, отлажен, как работа швейцарских часов. Есть идея? За работу, товарищи!

Сила есть…

Но любая идея тут же порождает массу вопросов.

Например, кто и как будет по всей России отслеживать грибников и ягодников? Или будем создавать новую ягодно-грибную Нацгвардию? С вездеходами, судами на воздушной подушке, авиацией и т.д. Иначе как, например, в Красноярской тайге найти, догнать и обезвредить злодея с лукошком?

Для тех, кто приторговывает дарами леса на обочинах, можно организовать подобие дружин из местных сельских общественников, если найдут ещё не спившихся, или (а вдруг?) вообще не пьющих и умеющих держаться на ногах молодцев? Впрочем, это из области русских народных сказок…

Далее. Как обкладывать налогом дары леса? Поштучно? По сортам? Оптом? По калорийности? По вкусу?

А что делать с теми, кто собирает лесные дары на своих собственных дачных участках в лесу? Таких ведь очень много, земля находится в собственности владельцев, как и всё на ней произрастающее, включая сорняки, грибы и ягоды. Их тоже обложат налогом? С какой стати?

P.S.

И главное: мухоморы, бледные поганки и т.д. – тоже грибы. Многие их собирают, чтобы перемешав с сахаром, разложить по блюдечкам и расставить по углам: так россияне борются в своих домах с мухами и тараканами, которые несмотря на всевозможные финансово-всеядные управляющие компании, предпочитают жить с комфортом, а именно – в наших квартирах.

Чиновники, ау!

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