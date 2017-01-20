5 мифов о белорусско-российских отношениях

После публикации в ряде российских СМИ материалов о якобы имеющем место росте шовинистических настроений в Белоруссии, невольно возникает мысль, что в «Белой Руси» при поддержке Запада поднимает голову русофобия и вскоре может произойти государственный переворот.



То есть очевидна аналогия с Украиной. Учитывая свое геополитическое положение, Смоленск не может оставаться в стороне от этой ситуации. Чтобы попытаться разобраться в ней, корреспондент «РП» обратился к кандидату исторических наук, доценту кафедры всеобщей истории СмолГУ Демьяну ВАЛУЕВУ.



1.«Особость» развития белорусских земель



Не погружаясь в совсем уже «седую древность», следует начать с эпохи развитого Средневековья, то есть с эпохи Древней Руси. Государственные образования, существовавшие на землях современных Белоруссии и России, входили в единое политическое, хозяйственное, культурное пространство. Характерно, что целый ряд святых древнерусской эпохи одинаково почитаются в обеих странах (князь Владимир, Авраамий Смоленский, Ефросинья Полоцкая). Через земли современной Белоруссии происходила передача культурных традиций (например, в зодчестве) на остальную Русь. Об этом писали многие выдающиеся исследователи и археологи. Например, фундаментальная работа Леонида Алексеева «Западные земли Древней Руси». (Кн.1 и 2. М., 2008.)



Целый ряд белорусских историков, в том числе и классиков, таких как Митрофан Довнар-Запольский, подчеркивают некую «особость» развития западных земель по сравнению с другими древнерусскими. Характерно, что в современных белорусских школьных (и в некоторых вузовских) учебниках говорится о единстве древнерусской народности, но история Киевской Руси и большинства древнерусских княжеств рассматривается в разделе всемирной истории. Что касается курса родной истории, изучается только та часть Древней Руси, где впоследствии появилась Белоруссия (т. е. территория Полоцкого и Туровского княжеств).

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