Кондуктор заставил инвалида по зрению купить билет для собаки-поводыря

В Уфе разразился скандал после того, как кондуктор автобуса заставил 32-летнего инвалида первой группы по зрению Айрата Гилязетдинова приобрести билет на собаку-поводыря, оформив ее как багаж.

Инвалид предъявил в кассе документы на свою собаку-поводыря, которую по закону можно перевозить бесплатно, но с него все равно потребовали оплату. После этого мужчина обратился с жалобой в прокуратуру. После проверки ему вернули деньги, потраченные на второй билет, а сотрудники вокзала, виновные в нарушении, получили строгий выговор.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня