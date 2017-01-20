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Кондуктор заставил инвалида по зрению купить билет для собаки-поводыря

20 января 2017, 22:32 [ «АН-Уфа» ]

Кондуктор заставил инвалида по зрению купить билет для собаки-поводыря
kot-baiun.ru

В Уфе разразился скандал после того, как кондуктор автобуса заставил 32-летнего инвалида первой группы по зрению Айрата Гилязетдинова приобрести билет на собаку-поводыря, оформив ее как багаж.

Инвалид предъявил в кассе документы на свою собаку-поводыря, которую по закону можно перевозить бесплатно, но с него все равно потребовали оплату. После этого мужчина обратился с жалобой в прокуратуру. После проверки ему вернули деньги, потраченные на второй билет, а сотрудники вокзала, виновные в нарушении, получили строгий выговор.

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