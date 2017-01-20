Минюст счел антитабачную концепцию Минздрава противоречащей Конституции

Предложенную российским Министерством здравоохранения антитабачную концепцию, включающую в себя запрет на продажу табачных изделий родившимся после 2015 года, прокомментировали в Министерстве юстиции.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста, в настоящий момент проект находится на рассмотрении в ведомстве. Однако уже сейчас можно сказать, что ряд предложений противоречит Конституции и российскому законодательству. Так, предложение увеличить рабочий день курящих пропорционально времени, затраченному ими на курение, противоречит Трудовому кодексу, а запрет продажи сигарет родившимся после 2015 года - Гражданскому кодексу и Конституции.

Отмечается, что замечания Минюста по поводу антитабачной концепции были направлены в Минздрав.

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