Затраты на хранение данных по “пакету Яровой” хотят снизить до 100 миллионов

По подсчетам Минкомсвязи, затраты на хранение пользовательских данных, связанные с реализацией антитеррористического пакета законов, получившего название “пакет Яровой”, могут составить огромную сумму - до пяти триллионов рублей.

В настоящий момент вопрос о том, как минимизировать затраты, стоит очень остро. Накануне “АН-онлайн” сообщали, что экспертная рабочая группа федерального уровня достигла договоренности о сокращении объемов информации, подлежащей хранению, за счет исключения торрентов, IPTV и медиа-контента. Однако, как говорится в опубликованном сообщении Минкомсвязи, для снижения затрат пакет законов необходимо доработать.

Предполагается, что путем отказа от хранения избыточных данных и оптимизации других сопутствующих процедур затраты удастся снизить с пяти триллионов до ста миллионов рублей.

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