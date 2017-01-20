Кто оплатит «Узун-кулак»?

«Узун-кулак», или в переводе на русский – «длинное ухо» - изобретение симпатичного литературного мошенника Остапа Бендера для медийных графоманов.

Кто-бы мог подумать, что спустя почти сто лет эта забавная придумка всплывет в нашей реальной жизни в виде уже федерального «закона Яровой». Впрочем, обо всем – по порядку.





Готовьте ваши денежки, дамы-господа!

Сначала напомним: с 1 июля 2018 г. должен вступить в законную силу т.н. «закон Яровой». Что это такое?

Этот закон, инициированный законодателями Ириной Яровой и Виктором Озеровым, рекомендует (а значит – велит! – «АН») всем операторам связи и интернет-сервисам хранить в особых хранилищах в течении 6 месяцев (!) все наши телефонные разговоры, смс-ки, все звуки, фото и видеозаписи, картинки и т.д. В общем, вся страна попадает под тотальный и абсолютный контроль! Да здравствует «Узун-кулак»!

Уже не секрет, что инициатором внезапной депутатской активности по принятию этого беспардонного акта вмешательства в нашу личную жизнь были и силовые структуры.

Наверное поэтому (по сообщениям СМИ) некоторые крупные операторы связи уже получили именно от ФСБ письма-предписания о необходимости копить денежки на исполнение в 2018 г. нового закона! Никто не забыт!

Говорить меньше! Слушать больше!

Многие помнят, какое бурное, на уровне скандала, обсуждение вызвала в обществе эта новость. На все вопросы политиков, журналистов, простых граждан «зачем?» инициаторы закона и их сторонники отбивались удобной, а сейчас и политически-модной оговоркой: в целях борьбы с терроризмом! (можно подумать, террористы смакуют детали будущих злодейств в телефонной болтовне. – «АН»).

Теоретически придраться к благородству озвученной цели невозможно. Трудности начинаются с практического применения нового закона. Какие?

Во-первых, где хранить весь этот гигантский объём подслушанной информации? Как стало известно «АН», до сих пор нет точной и профессиональной оценки стоимости реализации этого закона при его реальном исполнении.

Также нет и техзадания даже на разработку самой структуры хранения базы данных! Поэтому, уверен, ни один оператор не поспешил «отслюнить» хоть какие-то деньги из своих оборотов на исполнение нового закона. Что это значит? А то, что ввести его в полную силу с 2018 г. государство явно не сможет. Любители часами поболтать или поперекидываться «смс-ками» могут пока вздохнуть свободно. Но расслабляться не стоит: «то, что написано пером, не вырубишь топором!» - поговорка, рожденная жизнью, тем более, если речь идет о федеральном законе. Значит, введут! Так что, включая мобильник, помни о главном: «говори, да знай меру!»: «Узун-кулак» всегда рядом!





Молчание – золото?

Новый закон доказывает, что даже пустая болтовня в России может стать гораздо дороже. Причем, я сейчас говорю лишь о финансовой стороне вопроса. Почему?

Еще в конце 2016 г. руководители несколько крупных операторов связи, понимая, что финансовые затраты по исполнению закона лягут на их плечи, «прикинули» приблизительную стоимость того, с чем им придется в конце концов расстаться. Цифра, выскочившая на калькуляторах, заставила магнатов эфира надолго онеметь: около 2,2 трлн.(!) руб.

Удивительное дело: еще со времен Лаврентия Павловича вся страна надежно прослушивалась, подсматривалась, пронюхивалась без всяких айфонов, операторов связи, хранилищ и, главное, триллионов рублей! И все знали своё место!





А судьи что?

Вообще, что именно, где и как долго должны хранить оперераторы связи в уже подписанном Президентом РФ варианте закона перепоручалось нашему правительству.

Все участники процесса затаили дыхание в ожидании милосердия хоть от своих министров. Наивные. «Узун-кулак» не знает пощады!

Минкомсвязи в целом одобрило всё, что предложил дуэт Яровая-Озеров. (Кто бы сомневался. – «АН»).

«Ростех» попытался предложить свой вариант: назначить единым операторам системы хранения Национальный центр информатизации, а остальных мобильных операторов сделать его клиентами. Даже Минпромторг поддержал этот варрант, т.к. он экономил бы значительные суммы, но…

Там где мелькнули триллионы, слово «экономия» в России сразу превращается в бранное.

Попытался вмешаться в спор и ген.директор «Мегафона» г-н Солдатенков, предложив ввести дополнительны налог на оператров связи, а полученные деньги как раз тратить на создание системы хранения, всего, что удастся подслушать, подсмотреть и унюхать. Глава «Мегафона» не случайно подал свой взволнованный голос: иначе на исполнение нового закона лишь его компания должна будет раскошелиться почти на сотни миллиардов рублей!

Конечно, не осталась в стороне от обсуждения темы и ФСБ. Чекисты просто предложили расширить специальное оборудование (т.е. «подслушку»), уже давно установленную во всех сетях связи.

Только раньше персональные прослушки применялись с разрешения судов (во всяком случае должны были применяться именно так. – «АН»), а сейчас эти решения, надо полагать, и вовсе не понадобятся: закон-то принят! Во-всяком случае, Минкомсвязи ничего против именно этого варианта не сказал. Может, не поняли, что уж всю их-то болтовню прослушают в первую очередь…

P.S. То, что деньги в России давно потеряли своё былое уважение пользователей, уже известно. И чем их больше, тем уважения меньше.

Вот недавно в Белом доме приняли решение выделить 2 млрд.руб. на строительство очередной филармонии. Очень своевременное решение: именно филармоний стране сегодня как раз и не хватает!

Поэтому не надо тратить нервы на то, что вместе с исполнением классической музыки в стане будут слушать и тех, кто слушает саму музыку. А заодно и тех, кто ее пишет и исполняет. Впрочем, и тех, кто ее критикует, да и всех остальных – тоже.

Так что 2 млрд или 2 трлн уже не так и важно! Главное, что «Длинное ухо» всегда будет рядом с нами. Спасибо Остапу Бендеру.

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