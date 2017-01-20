Инициативу создания должности омбудсмена по правам пожилых обсудили в ОП РФ

Инициативу учреждения в России должности уполномоченного по правам пожилых людей обсудили в Общественной палате Российской Федерации в рамках международного форума «Веков связующая нить».

«Принципиально важно, чтобы в стране существовал ответственный чиновник, который бы защищал интересы граждан старшего поколения», – отметил автор инициативы, член ОП РФ Султан Хамзаев во время работы одной из дискуссионных сессий.

Предложение по созданию должности омбудсмена по правам пожилых уже отправили на рассмотрение в Госдума. В ОП РФ в свою очередь сообщили, что подготовят подробный проект по созданию такой должности.

Работа культурно-просветительского форума «Веков связующая нить» была в первую очередь направлена на создание стратегии сохранения традиционного культурного наследия России. Помимо представителей национальных диаспор и малочисленных народов России участие в работе форуме приняли и соотечественники из Румынии и Болгарии.

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