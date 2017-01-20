Впервые пройдут татарские православные Рождественские чтения

25 января в Москве в рамках Рождественских чтений состоится секция крещёно-татарского народа, посвященная духовному окормлению православных татар, продвижению татарской православной традиции, использованию родного языка, обрядовых особенностей в Богослужении, татарского колорита в церковном обиходе и в быту, развитию культуры (в том числе татарского христианского шамаиля), самоопределению, самоидентификации и сохранению культурного наследия православных татар.



Татары представляют собой второй государствообразующий и второй по численности народ России. По оценкам специалистов, не менее 30% татар относят себя к православным христианам: являются неотъемлемой частью паствы Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), но точное число посчитать трудно, так как специальной официальной статистики на этот счёт не ведётся. Сами же православные татары (крещёные татары, крещены, кряшены, нагайбаки и др.) ведут своё начало от ханов и населения Великой Булгарии, Великой Татарской (Монгольской) Империи, Дешт-и-Кыпчака (Улуса Джучи, Золотой Орды), Кераитского Ханства и других ханств, орд и улусов. Они и их предки крестились задолго до Крещения Руси и до рождения святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.



В России существуют кряшенские приходы, где совершаются службы на татарском (кряшенском) языке, но, по мнению самих православных татар, предстоит решить проблемы доступности переводов православной и Богослужебной литературы на различные диалекты татарского языка, сохранения культуры, языка, национальных традиций в условиях глобализации, развитие татарской православной традиции.



Православные татары не противопоставляют себя татарам-мусульманам, а решают насущную задачу культурного наследия православных татар и татарской православной традиции. Значительная часть православных татар (новокрещёные татары, а также большинство представителей некоторых характерных групп крещёных татар, таких как молькеевские кряшены и др.), особенно проживающие в мегаполисах, считают себя христианской частью двухконфессионального татарского народа. Другие взяли курс на разные формы самоопределения. Некоторые группы православных татар имеют статус коренного малочисленного народа России (нагайбаки, чулымцы и др.).



Православных татар – представителей разных взглядов на самоидентификацию, друг с другом и другими православными христианами - объединяет Православная Вера и Евхаристическое общение.



Конференция православных татар пройдёт 25 января с 19.00 до 21.00 в Храме апостола Фомы на Кантемировской - Проектируемый пр-д, д. 4к3