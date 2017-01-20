Пользователи Сети активно обсуждают фотографии Никиты Преснякова и его девушки. Многие решили, что герои снимков выглядят анорексичными.

На одной из фотографий, сделанной на пляже, 25-летний сын Кристины Орбакайты изображен обнаженным по пояс. Некоторые пользователи Сети обратили внимание на его худобу. Также они отреагировали на снимки девушки Преснякова 19-летней Алены Красновой.

Кстати, ранее в СМИ уже сообщалось, что Никита Пресняков увлекся вегетарианством. Он полностью отказался от мяса. Сын Орбакайте уточнял, что пока ест исключительно рыбу, но вскоре планирует исключить из рациона и ее.

















Фото: instagram.com