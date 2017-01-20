В 2019 году на вооружении российской армии могут появиться новые беспилотники «Форпост». Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны РФ, поступившем в распоряжение «АН-онлайн».

БПЛА производит Уральский завод гражданской авиации. Сегодня предприятие посетил министр обороны Сергей Шойгу.

Как рассказали Шойгу представители завода, «Форпост» предназначен для разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Все комплектующие, использующиеся при создании комплекса «Форпост», в которые входят 3 аппарата, отечественного производства.

Планируется, что в течение 5-10 лет Минобороны купит 30 таких комплексов.









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