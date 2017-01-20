Москвичка скончалась от воспаления легких после двух недель жалоб врачам

Родители 25-летней москвички, скончавшейся в больнице, обратились в полицию. Они заявили, что их дочери не оказали необходимую медицинскую помощь.

По словам близких, девушка обратилась к врачам еще до Нового года, когда у нее поднялась температура. Приехавшая «скорая» поставила ей диагноз – бронхит. Девушке рассказали, как надо лечиться.

Больная следовала рекомендациям медиков на протяжении всех новогодних каникул, однако ей становилось все хуже. В итоге после праздников она пошла в поликлинику, откуда ее отправили в больницу.

В стационаре диагноз девушки дополнили. Врачи сказали, что у нее воспаление легких. Как утверждают родственники покойной, пациентка жаловалась на высокую температуру и боли, но медики не реагировали должным образом, сообщает life.ru.

Девушка скончалась через четыре дня после госпитализации. Ее отправили в реанимацию после того, как она упала. Врачи пытались спасти ей жизнь, но безуспешно. «Оживить» пациентку так и не удалось.