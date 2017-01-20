В Челябинске ищут виновника смога

Недельный смог в Челябинске должен иметь виновника. По факту загрязнения атмосферы над столицей Южного Урала начата проверка прокуратуры.

На текущий момент уже проверены 30 предприятий. Работа инициирована прокурором Челябинской области Александром Кондратьевым. По данным региональной прокуратуры, проверены как крупные промышленные предприятия, такие, как ПАО «ЧМК» и АО «ЧЭМК», так и небольшие заводы.

- Проверяется соблюдение мероприятий, предусмотренных проектом нормативов предельно-допустимых выбросов, - рассказала старший помощник прокурора Южного Урала Наталья Мамаева. - Производятся отборы проб для проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха, берутся объяснения от лиц, ответственных за выполнение на предприятиях природоохранных мероприятий, истребуются данные производственного экологического контроля.

Если проверка найдет нарушение, то предприятие ждет наказание. Работа прокуратуры в этом направлении продолжается.