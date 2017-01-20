В Сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт, произошедший между сотрудниками ДПС и водителем. Как сообщается, автолюбитель был инвалидом.

По некоторым данным, в Великом Новгороде стражи порядка остановили машину из-за тонированных стекол. Водителя попросили покинуть авто, но тот отказался. В итоге несколько сотрудников ДПС стали силой вытаскивать автолюбителя, передает телеканал РЕН ТВ.

По некоторым данным, в результате этого был нанесен вред водителю машины. Как сообщается, молодому человеку сломали протез руки. Также стало известно, что на место инцидента прибыл отец автолюбителя. Он попросил вызвать врачей.