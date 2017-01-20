Экологически чистый транспортный самолет скоро взлетит в России

Самолет на экологически безопасном газовом топливе будет способен перевозить до 500 тонн груза, и его уже начали разрабатывать в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н.Е. Жуковского.

Энергоэффективность криогенного топлива также ожидается выше по сравнению с применяемым сейчас продуктом нефтепереработки. Самолёт будет использовать обычные взлётные полосы, однако отличаться сверхмалой высотой полёта: 3–12 метров от воды, льда или земли. Как полагают инженеры, будет создаваться экранный эффект в целях повышения аэродинамического качества и экономии топлива. За счет этого должна повыситься и дальность перевозки груза, хотя ровных многокилометровых местностей для использования такого низко летающего транспорта в России не так уж много. Тем не менее, модель экранолёта предполагаемой компоновки уже испытана в дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ и показала неплохие результаты.

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