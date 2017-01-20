В Коми ГИБДД вычислила нарушителя ПДД с помощью соцсетей

Похоже, соцсети начинают играть все большую роль не только в виртуальной реальности, но и в обычной жизни. Причем, их все активнее используют в своей работе сотрудники спецслужб.

Это доказывает инцидент, который произошел в Коми. В полицию поступило обращение. Неизвестный водитель на автомобиле Lada Kalina злостно нарушал ПДД в селе Усть-Кулом. Установить личность мужчины удалось благодаря соцсетям. Он и его приятель сделали селфи на фоне автомобиля, который был объявлен в розыск. При этом они указали место, которое совпадало с тем, где были зафиксированы нарушения, сообщает rg.ru.

Полиция соотнесла данные с камер видеонаблюдения и фото в соцсетях. Это позволило установить личность мужчины. Как оказалось, ранее его лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде. В итоге нарушителю выписали штрафы на сто тысяч рублей.