Минздрав: россияне стали меньше употреблять алкоголь

Министерство здравоохранение приводит положительную статистику. По данным ведомства, в России стали меньше употреблять алкоголь.

Приведенные цифры гласят, что в 2009-м году на душу населения приходилось свыше четырнадцати литров спиртного в год. Затем с каждым годом этот показатель уменьшался. В 2015-м он уже составлял десять с половиной литров.

Ранее федеральная организация "Трезвая Россия" обнародовала любопытный рейтинг. Специалисты выяснили, в каких российских регионах живут самые пьющие люди. Как оказалось, лидирует в списке Дальний Восток. Эксперты считают, что необходимо принимать меры в самых пьющих регионах, которые позволили бы исправить ситуацию, сообщает life.ru.

Специалисты отмечают, что надо вести борьбу с нелегальной торговлей спиртным, а также контролировать качество алкоголя. Они надеются, что общественность поможет в решении данных вопросов.