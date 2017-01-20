Гей-парад на Полярном круге запретили власти

Активистам ЛГБТ не позволили проводить парады власти Салехарда, который расположен на полярном круге.

В администрации города отметили, что были получены уведомления о проведении двух митингов 29 и 31 января и одного шествия 30 января. Активистам ЛГБТ был направлен отказ, передает "Газета.Ru".

Уточняется, что проведение гей-парадов могло стать нарушением закона о защите детей от информации, которая наносит вред их развитию и здоровью. Интересно, что представители сообщества впервые обратились в администрацию Салехарда с просьбой провести публичные мероприятия.