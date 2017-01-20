Пользователи Интерактивного ТВ «Ростелекома» в Кировской области все чаще делают выбор в пользу каналов в формате HD.

По данным статистики, в 2016 году количество просмотров каналов в формате высокой четкости увеличилось в 2 раза.

В лидерах предпочтений вятских телезрителей Интерактивного ТВ «Ростелекома» – каналы в формате высокой четкости.

«Популярность HD-каналов стремительно растет, – комментирует директор по работе с массовым сегментом Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Проскура. — Поэтому «Ростелеком» расширяет возможность просмотра телеканалов в HD-формате, постоянно увеличивая их количество во всех основных пакетах Интерактивного ТВ. Так, например, в июне прошлого года наши абоненты стали первыми зрителями самых популярных телеканалов группы компаний Viasat в HD: TV1000, TV1000 Русское кино, TV1000 Action, Viasat Explore и Viasat History. В декабре «Ростелеком» первым среди российских ТВ- операторов начал трансляцию HD-версии детского телеканала Cartoon Network, который транслирует рейтинговые комедийные и приключенческие мультсериалы. Кроме того, пополнить список каналов высокой четкости абоненты могут самостоятельно, подключив пакет «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» В рамках акции впервые подключившие пакет могут смотреть его без дополнительной платы в течение 2-х месяцев».

Пакет «Твой идеальный HD» включает более 20 каналов высокой четкости. Среди них – востребованные российскими телезрителями каналы: Eurosport 2, КХЛ, National Geographic, Nat Geo Wild, Paramount Channel, Дом Кино ПРЕМИУМ, Планета, Nickelodeon и другие. За год число подписчиков на HD-пакет в Кировской области увеличилось в 4 раза – с 1 000 до 4000.

Из 260 телеканалов, которые предлагает телезрителям «Ростелеком», лидируют федеральные «Первый канал»; «Россия 1» и НТВ. (Кстати, основные и самые популярные федеральные каналы предлагаются телезрителям как раз в HD-формате). Самым популярным детским телеканалом является «Карусель». «Матч ТВ» и «Матч! Боец» предпочитают смотреть любители спорта. Самым востребованным фильмовым каналом является «TV1000 Русское кино HD». Среди познавательных лидирует «Охота и рыбалка». В топе музыкальных – Муз ТВ и RU TV.

Телезрители при просмотре имеют возможность управлять просмотром: записывать телеэфир, ставить трансляцию на паузу, пользоваться функцией перемотки, смотреть контент из архива передач.

Заявку на подключение Интерактивного ТВ можно оставить на сайте компании http://kirov.rt.ru, по телефону 8-800-100-08-00, а также при помощи СМС-запроса на номер 1855 со словом «да» или в любом офисе «Ростелекома» в Кировской области.