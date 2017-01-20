В Челябинске состоится благотворительный бал
20 января 2017, 09:29 [ «АН-Челябинск» ]
5 февраля в отеле «Малахит» состоится уникальное культурное событие – Большой благотворительный бал, посвященный Дню Защитника Отечества.
В программе бала – смесь необычайно красивых танцев 19 века: вальсы, кадрили, котильоны, контрдансы, марши, - и конечно, гала-концерт звезд оперы, хореографического и драматического искусства. Музыкальное сопровождение – уральский духовой оркестр (художественный руководитель – заслуженный артист России Игорь Ежов).
К торжественному бальному параду команда хореографов планирует подготовить 150 пар из разных городов Челябинской области.
Участником может стать абсолютно любой человек, уровень танцевальной подготовки не имеет значения. Подать заявку на участие теперь можно в электронной форме на сайте:www.chelbal.com
Бал станет визитной карточкой Челябинска, потому что участники бала -
представители администрации города, министерства культуры, сфер искусства, спорта, науки, политики и бизнеса, офицеры военной и гражданской службы, гражданские пары, лидеры общественных движений, меценаты, спонсоры, президенты фондов, представители исторических клубов.
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