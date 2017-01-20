Новогодние праздники обходятся россиянам все дороже

Социологи узнали, во сколько обошлись жителям России прошедшие новогодние праздники. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ.

Оказалось, что россияне значительно увеличили свои праздничные траты. Средняя сумма равняется 14 192 рубля на человека. Это на 17% больше показателя прошлого года (около 12 тысяч рублей). Треть из названной специалистами суммы пошла на подарки, еще треть – на новогодний стол, остальные деньги – на туристические поездки, елки, рестораны и другие развлечения.

Результаты исследования, по словам сотрудника ВЦИОМ Ивана Леконцева, свидетельствуют о том, что Новый год остается любимым праздником граждан РФ. Россияне стараются отметить его с размахом, несмотря на экономические трудности.

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