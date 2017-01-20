В России будет изменен ГОСТ на молоко

В России планируется внести изменения в ГОСТ на сырое молоко. Предполагается, что это произойдет уже на ближайшем заседании техкомитета при Росстандарте.

Такое решение инициировал Молочный союз. И не просто так. Как объясняют эксперты, недобросовестные поставщики молока на перерабатывающие предприятия научились фальсифицировать продукцию. Они стали добавлять в корм животным азотосодержащие добавки. В результате повышается показатель белка в молоке, что положительно отражается на стоимости. В итоге производители молока получают большую прибыль. Ведь показатель белка составляет более половины стоимости молока, сообщает izvestia.ru.

Однако у переработчиков и потребителей начинаются проблемы. Из-за неорганического белка молоко не сквашивается на предприятиях. Потребитель, в свою очередь, получает проблемы с пищеварением. Неорганический белок просто не усваивается организмом человека.

Новый ГОСТ позволит переработчикам отказывать в приеме фальсифицированного молока. Кстати, подобные изменения будут внесены в госстандарт впервые.