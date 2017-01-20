Хабаровским живодеркам предъявили обвинение

Стало известно о том, что завершилось расследование громкого дела «хабаровских живодерок». Двум несовершеннолетним девушкам, а также восемнадцатилетнему парню было предъявлено обвинение.

Задержанных подозревают по целому ряду статей. Каждого из них обвиняют в отдельных преступлениях. В общей сложности следствие рассматривало такие нарушения закона, как жестокое обращение с животными, оскорбление религиозных чувств, разбойное нападение, а также возбуждение ненависти, сообщает rosbalt.ru.

В частности следствие выяснило, что задержанные девушки в течение примерно трех месяцев издевались над животными. Они калечили их и убивали.