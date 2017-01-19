Закупка гирлянд для улиц Москвы по завышенной в 5 раз цене вызвала подозрения у депутата

К главе СКР Александру Бастрыкину обратился депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин с просьбой провести проверку закупки новогодних украшений для московских улиц.

Ранее на то, что для украшения Тверской улицы были закуплены гирлянды по завышенной в пять раз стоимости, обратило внимание новостное агентство “Медуза”. В опубликованной статье речь шла о том, что за 64 световые конструкции, напоминающие фужеры, было заплачено почти полтора миллиона рублей. Большую часть из этих средств получила компания “Форум”, принадлежащая адвокату “СПМ-банка”, которым,в свою очередь, владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Что примечательно, украшения появились на фонарных столбах Тверской за несколько дней до того, как с “Форумом” был заключен официальный договор на их установку, а стоимость каждой из гирлянд, согласно прайс-листу, с учетом доставки и оптовой скидки должна была составить 1750 евро.

В связи с этим Рашкин направил в СКР запрос о проведении проверки закупки на коррупционную составляющую.

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