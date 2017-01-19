Медведев может лишиться своего поста уже весной - СМИ

Не исключено, что уже весной этого года в России начнет работу новое правительство. Об этом рассказал политолог и доверенное лицо президента РФ Сергей Марков.

По его словам, президент намерен взять новый курс в экономической политике, пишет mk.ru. Во время новогодних каникул как раз обсуждался этот вопрос. Как утверждает эксперт, были предложены три варианта развития событий. Первый, по сути, принадлежал Улюкаеву. Он гласит, что все делается правильно, надо немного потерпеть и жизнь наладится. Президент его не поддержал.

Второй предложил Алексей Кудрин. Он предполагает, что стоит наладить отношения с Западом, чтобы получать деньги и технологии. Больше средств выделять на образование и медицину, а меньше на армию и госрасходы. Также предлагается максимально помогать развитию частного бизнеса.

Еще один подход предусматривает вложение средств в крупные экономические проекты. А доходы направлять на развитие всей экономики.

Как рассказал эксперт, президент поручил разработать единую программу экономического развития страны на основе двух последних предложений. Также политолог считает, что ее будет внедрять в жизнь уже новое правительство. По его словам, это может случиться уже этой весной. А вот останется ли Медведев на своем посту, пока неизвестно.