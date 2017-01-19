ЦБ прокомментировал недовольство некоторых российских банков тем, что все бюджетные средства в скором времени должны быть переведены на карту «Мир». В том числе зарплаты, оплата больничных и пенсии.

Банк России еще раз напомнил, что в соответствии с требованиями закона соответствующий перевод должен производиться, начиная с апреля этого года. А бюджетники должны получить карты до конца 2017-го.

Также ЦБ уточняет, что данное требование касается только казенных средств. Ведь именно в отношении бюджетных денег действует порядок, который вправе определять регулятор, сообщает rg.ru.

Кроме того, в Банке России считают, что данные карты не нарушат конкуренцию. Их могут выпускать разные банки. Соответственно человек вправе выбрать ту кредитную организацию, которая ему по душе. Также уточняется, что бюджетники смогут определить способ получения средств.