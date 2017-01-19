Facebook разблокировал страницу RT

Работа официальной страницы канала RT на Facebook, на которой из-за введенных ограничений было запрещено размещение постов, ссылок и медиаконтента, в настоящий момент восстановлена в полном объеме.

По сообщению RT, страница была заблокирована после того, как телеканал “Настоящее время”, пожаловался на нарушение авторских прав после трансляции пресс-конференции Барака Обамы.

Представитель МИД Мария Захарова рекомендовала RT обратиться в профильные международные организации в связи с допущенными нарушениями. В свою очередь в Роскомнадзоре пригрозили отключением западных каналов в ответ на блокировку RT.