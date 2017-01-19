Героизацию терроризма предлагают приравнять к пассивной форме террора

Сегодня на заседании Совета Федерации был рассмотрен проект обращения к зарубежным парламентам с предложением рассматривать героизацию терроризма как его пассивную форму.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совфеда, работа над обращением связана с реакцией некоторых зарубежных СМИ на гибель посла России в Турции Алексея Карлова.

Так, в New York Daily News после трагедии в Анкаре появилась статья, автор которой называет покушение на российского посла возмездием за действия России в Сирии и недоумевает, почему подобное не случилось ранее.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, необходимо обратить внимание зарубежных коллег на существующую ситуацию и не допустить оправдания терроризма.

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